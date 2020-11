Serie C-Girone C, Bisceglie-Monopoli: quattro componenti del gruppo di Scienza positivi al Covid

Tegola in casa Monopoli.

Il club pugliese, che milita nel Girone C del campionato di Serie C – lo stesso del Palermo di Roberto Boscaglia -, ha comunicato tramite nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento, di aver rilevato, in vista della gara contro il Bisceglie, la positività al Coronavirus di quattro componenti del gruppo squadra di mister Giuseppe Scienza. I positivi in questione, sono già stati isolati come da protocollo.

Di seguito, il comunicato in questione.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate le positività al Coronavirus-COVID-19 di quattro persone appartenenti al gruppo squadra. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo procedendo al relativo isolamento domiciliare. Il gruppo squadra domenica 8 e lunedì 9 effettuerà un nuovo ciclo di tamponi per monitorare al meglio l’evolvere della situazione sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario”.