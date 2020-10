Serie C – Girone C, Bari-Catania 4-1: poker dei pugliesi ai danni del club etneo. La classifica aggiornata

Il match tra Bari e Catania termina con il risultato finale di 4-1.

In occasione della settima giornata del girone C del campionato di Serie C, si sono affrontati allo stadio “San Nicola” di Bari il club pugliese contro gli etnei. Al triplice fischio del direttore di gara, la compagine guidata da mister Auteri ha abbattuo i siciliani del tecnico Raffaele mettendo a segno ben quattro gol. Le reti che valgono tre punti per i padroni di casa portano le firme di Di Cesare (40′), Claiton (autogol, 50′), Montalto (64′) e Citro (84′); il gol della bandiera per i rossoblu è anche in questo caso un’autorete siglata da Ciofani. Di seguito, la classifica aggiornata del girone meridionale del campionato di Serie C.

Ternana 15

Teramo 14

Bari 14

Avellino 13

Turris 10

Juve Stabia 10

Vibonese 9

Catanzaro 8

Monopoli 8

Bisceglie 7

Catania 6

Paganese 6

Viterbese 6

Potenza 5

Virtus Francavilla 5

Foggia 3

Casertana 3

Cavese 1

Palermo 1

Trapani (escluso)

