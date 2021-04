Serie C-Girone C, 35a giornata: la Viterbese ne fa 5 alla Casertana, il Palermo resta 9°. La classifica

La Casertana cade in casa della Viterbese, il Palermo resta nono.

La formazione guidata da Giacomo Filippi non era uscita in maniera ottimale dal 35esimo turno del Girone C di Serie C. Il pareggio per 0-0 maturato contro la Vibonese aveva lasciato non pochi dubbi a tutto l’ambiente rosanero. L’ennesimo risultato negativo di una stagione che ha alternato momenti positivi ad altri diametralmente negativi.

In virtù del pareggio a reti bianche tra i rosanero e i rossoblu, la Casertana avrebbe potuto scavalcare in classifica proprio la compagine siciliana, facendola scivolare al decimo posto. Tuttavia, la franchigia campana a gettato al vento quest’occasione di sorpasso, fallendo il colpo da tre punti in casa della Viterbese. Una sfida, quella di Viterbo, all’insegna dello spettacolo e delle reti siglate. Sette, infatti, i centri messi a segno da entrambe le squadre, con i padroni di casa che sono comunque riusciti ad ottenere un successo importante per il prosieguo del loro campionato.

Mbende porta in vantaggio la Viterbese dopo appena tre minuti di gioco, indirizzando il match su toni agonistici particolarmente alti. Non si fa attendere la risposta della Casertana, che sei minuti più tardi pareggia grazie alla rete di Pacilli. Sostanziale equilibrio sino allo scoccare del 45′, quando Murillo sigla il gol che riporta in vantaggio i padroni di casa. Dopo l’intervallo, si fa sentire immediatamente la reazione degli ospiti, che al 55′ trovano nuovamente il pareggio con Matos.

La Viterbese attiva il turbo e nei seguenti quindici minuti mette a segno due gol che mandano quasi al tappeto la formazione di Caserta. Allo scoccare del 90′ Tassi chiude la pratica e permette ai padroni di casa di ottenere un successo che l’avvicina in maniera concreta alla zona play-off. La Casertana fallisce il sorpasso al Palermo alla nona posizione, mentre la Viterbese accorcia proprio sui suoi avversari di oggi rimasti fermi a 41 punti.

Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA

Ternana– 87

Avellino* 66

Bari* 59

Catanzaro** 58

Catania* 55

Juve Stabia** 52

Foggia*** 47

Teramo* 45

Palermo** 43

Casertana*** 41

Monopoli*** 40

Viterbese * 39

Virtus Francavilla 37

Potenza 35

Turris* 35

Vibonese* 32

Paganese* 27

Bisceglie*27

Cavese* 19