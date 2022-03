Serie C-Girone C, 31esimo turno: colpo Bari a Catanzaro, pari per Virtus Francavilla

I risultati dei match delle 17:30 del Girone C di Serie C, validi per la trentunesima giornata di campionato

Sono terminati i match della trentunesima giornata del Girone C di Serie C, con fischio d'inizio alle ore 17.30. Dopo i successi di Palermo, Monopoli e Catania, nelle rispettive trasferte contro Avellino, Monterosi e Vibonese, sono 14 le squadre scese in campo per concludere il dodicesimo turno di ritorno. Il Bari vince in rimonta nello scontro diretto contro il Catanzaro, ristabilendo così le distanze dai calabresi. La Virtus Francavilla pareggia clamorosamente contro Paganese dopo aver chiuso il parziale sul 3-0. Ko della Turris battuta dalla Juve Stabia. Fa festa il Foggia dopo il successo contro il Picerno. 2-0 il risultato della sfida tra Campobasso e Acr Messina. Solo un pari tra Fidelis Andria e il Latina.

RISULTATI

Avellino – Palermo 1-2

Monterosi – Monopoli 0-1

Campobasso – Messina 2-0

Catanzaro – Bari 1-2

Fidelis Andria – Latina 1-1

Foggia – Picerno 3-2

Juve Stabia – Turris 3-0

Potenza – Taranto 1-1

Vibonese – Catania 1-2

Francavilla – Paganese 3-3

CLASSIFICA

Bari 65

Catanzaro 55

Virtus Francavilla 54

Monopoli 52

Avellino 52*

Palermo 51*

Turris 45*

Foggia 44 (-2 di penalizzazione)

Latina 43

Juve Stabia 42

Picerno 40*

Catania 39* (-4 di penalizzazione)

Monterosi 37

Taranto 36*

Campobasso 36**

Messina 32

Paganese 30*

Potenza 27*

Fidelis Andria 24

Vibonese 19

* Una partita in meno

** Due partite in meno