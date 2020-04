Serie C, Ghirelli scrive a Sibilia: “La D avrà le promozioni, non sarò certo io a bloccarle”

“Ti assicuro che l’ultima cosa che mi passa per l’anticamera del cervello, è quella di togliere le promozioni alla Serie D. Ma perché dovrei farlo o, ancor prima, perché dovrei pensarlo di fare?“.

Scrive così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, nella lettera inviata al suo omologo della LND, Cosimo Sibilia. Nei giorni scorsi a lungo si è parlato della possibilità che la terza serie bloccasse le promozioni e i ripescaggi dai dilettanti: “La decisione sulla interruzione del campionato e sui collegati spetta al Consiglio federale non devo ricordarlo io, lo dicono le carte federali. Noi della Lega Pro stiamo facendo lo stesso percorso che ritengo tu stesso stia facendo in Lnd, consultare spesso i presidenti di club formalmente, quella che svolgeremo il prossimo 4 maggio è la seconda assemblea di Lega in un mese, poi partecipo ad una chat a cui sono aggregati tutti i sessanta presidenti dei club di Lega Pro e il nostro consiglio direttivo è convocato in permanenza“.

Il numero uno della Serie C ha poi sottolineato che la situazione è ancora in via di definizione: “Un percorso democratico a tal punto che i miei sono meravigliati che se qualcuno mi chiede possa esserci la C2, io rispondo che non posso escludere tale soluzione – ha proseguito Ghirelli -. Il mio rispondere, così, è segnato dal rispetto del ruolo dell’assemblea, quindi, tutte le soluzioni debbono arrivare al dibattito ed io devo accompagnare questa discussione. Poi, il ruolo della governance è metterci la faccia ed esprimere ciò che pensa“.