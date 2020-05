Serie C, Ghirelli: “Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B. Retrocessioni e ripescaggi…”

“L’assemblea più bella a cui ho partecipato da quando sono presidente di Lega Pro”.

Descrive così l’assemblea di lega si ieri, il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli. Il numero uno della terza serie italiana, intervistato da Tuttomercatoweb, ha poi proseguito soffermandosi su un aspetto: “La cosa che mi preme sottolineare è il senso di grande responsabilità e di rispetto per le posizioni di ognuno che si è vissuto. Tutte e sessanta le società erano presenti in videoconferenza e ha regnato la sensibilità e l’attenzione”.

La scelta dei club è stata quella di proporre la sospensione definitiva, ma la decisione sul futuro dei campionati naturalmente spetterà al Consiglio Federale: “Abbiamo optato per questa scelta, dando priorità alla salute di tutti così come abbiamo fatto dallo scorso 21 febbraio quando decidemmo di rinviare Piacenza-Sambenedettese, e con la conseguente promozione in Serie B delle tre società prime nei rispettivi gironi, ovvero Monza, Vincenza e Reggina, il blocco alla retrocessioni in Serie D e ai ripescaggi dalla medesima categoria”.

Ghirelli, infine, ha anche rivelato il tema per il quale si è discusso di più nel corso dell’assemblea, ovvero la quarta promozione: “Anche qui c’è stata una bellissima discussione. Alla fine ha prevalso la scelta di puntare sul merito sportivo, ovvero su quel meccanismo che in tutti questi anni abbiamo utilizzato per dirimere situazioni del genere. Non nego però che c’è stato anche un numero ampio di consensi per fare un tentativo di effettuazione dei playoff e una parte di astenuti. C’è stato un dibattito nei pieno rispetto di tutti. Io ho concluso il mio intervento in merito dicendo che sulla quarta promossa ci sia da riflettere”, ha concluso il presidente della Serie C.