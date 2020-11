Serie C, Ghirelli contro la proposta Lega B: “I cambi di format richiedono consenso Leghe coinvolte”

“I cambi di format richiedono il consenso delle Leghe coinvolte”.

Parola di Francesco Ghirelli. Arriva puntuale la risposta del presidente della Lega Pro alla proposta della Lega Serie B, che ha fissato a 21 il numero di club partecipanti al campionato 2021-22, in conseguenza di tre promozioni in Serie A (due dirette e una mediante playoff) e tre retrocessioni in Lega Pro (due dirette e la terza con la disputa dei playout) nel campionato in corso.

“La proposta della serie B: i cambi di format chiedono il consenso delle leghe coinvolte. Ho letto dalle agenzie. Ci vedremo in consiglio federale. Le riforme si fanno ragionando a sistema. Non c’è un campionato nel mondo con numero dispari, si propone 21, fino a ieri 18”, scrive Ghirelli sul proprio account Twitter.

Di seguito, il post in questione.