Serie C, Filippini: “Ternana attacco top, fra i primi in Europa. Favorite per la promozione? Dico la mia”

“Nel girone C la Ternana sta facendo qualcosa di incredibile, se la vedrà con il Bari e l’Avellino”.

Parola di Antonio Filippini. L’ex allenatore del Livorno, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoC.com’, è tornato a parlare del caos in casa amaranto, commentando i recenti sviluppi della situazione che ha brutalmente colpito il club toscano, che sembra aver scongiurato l’ipotesi di esclusione dal campionato, dopo che Spinelli ha versato la somma necessaria per il proseguo del torneo. Ma non solo. Il giovane tecnico originario di Brescia, infatti, ha indicato le sue favorite per la promozione dalla Serie C alla Serie B.

Di seguito, le dichiarazioni di Filippini.

“Il Renate è una bella realtà e credo che possa dire la sua. Alle sue spalle ci sono formazioni come Como, Alessandria, Carrarese e Juventus U23, costruite per ambire ai piani alti. Nel B c’è grande equilibrio e una lunga schiera di pretendenti, dal Padova alla Feralpisalò, passando per Modena, Perugia e Sudtirol”, ha concluso l’ex allenatore dei labronici.