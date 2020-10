Serie C, Eleven Sports: Palermo-Turris trasmessa anche su un’altra piattaforma. I dettagli

Le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, hanno mosso i vertici di Eleven Sports che ha studiato un piano d’intervento.

Serie C, l’avvertimento di Ghirelli: “Eleven Sports deve darci certezze, saremo intolleranti”

Il crash totale dell’11 ottobre ha provocato disagi ai tifosi di tutta Italia che non hanno potuto assistere a buona parte delle gare delle proprie squadre del cuore. Per questo motivo, la piattaforma streaming, già dallo scorso weekend ha deciso di ampliare l’offerta dando la possibilità a tutti gli abbonati di assistere alle gare di Serie C anche sulla piattaforma MyCujoo, come comunicato dagli stessi attraverso una nota ufficiale, che Mediagol.it vi ripropone, sottolineando tutte le info e i dettagli del caso.

“Gentile cliente ,

per noi di Eleven è un privilegio trasmettere le partite della tua squadra del cuore sulla nostra piattaforma e ci teniamo che tu viva un’esperienza di visione di alta qualità. In questa stagione purtroppo abbiamo riscontrato alcuni problemi e quindi stiamo apportando le opportune modifiche.

Amplieremo la nostra offerta rendendo disponibili tutte le partite di Serie C, oltre che su elevensports.it, anche sulla piattaforma di streaming MyCujoo. In quanto abbonato ad Eleven tu avrai in automatico l’accesso a MyCujoo senza ulteriori esborsi, ti basterà eseguire il login con la stessa mail con cui hai acquistato l’abbonamento a Eleven.

La password provvisoria che utilizzerai per il primo accesso sarà xxxx

Ti raccomandiamo di cambiarla appena accedi su MyCujoo.

In questo modo da adesso in poi avrai a disposizione due strumenti alternativi per seguire le partite della tua squadra del cuore. Su ELEVEN ci impegneremo a offrirti la migliore esperienza di visione per ogni partita, con MyCujoo inoltre avrai a disposizione una piattaforma che ha una gamma di strumenti innovativi da scoprire.

Fai clic QUI per effettuare l’accesso a MyCujoo e segui i seguenti step:

Fai clic su ACQUISTA ORA per accedere con l’indirizzo email usato per acquistare l’abbonamento a Eleven (non preoccuparti, il servizio è gratuito per gli abbonati a Eleven, quindi non dovrai pagare nulla) oppure clicca il bottone di ‘accesso’ in alto a destra;

Inserisci la mail che usi su Eleven;

Inserisci la password xxxxx

Una volta loggato fai clic su ‘GUARDA ADESSO’;

Seleziona la tua partita, fai clic su PLAY e goditi i 90 minuti

Per assistenza contattaci a info-italia@elevensports.com o tramite la pagina Facebook di Eleven Sports

D’ora in poi, la scelta su come seguire la tua squadra del cuore dipenderà da te.

Buona visione

Il team di ELEVEN”