Serie C, è caos: i club chiedono una nuova assemblea di Lega. Dettagli e situazione

Serie C nel caos.

Nella giornata di ieri, lunedì 1 giugno, ben 12 club, tra i quali Pontedera, Gozzano, Bisceglie, Fano, Carpi, Pro Vercelli, Rieti, Imolese, Rende, Rimini, Monopoli e Vibonese hanno richiesto l’immediata convocazione di una nuova assemblea di Lega per discutere delle decisioni assunte dall’ultimo Direttivo, che che ha proposto la promozione delle prime, la retrocessione delle ultime e la disputa di playoff e playout.

Lega Pro: “Impossibile terminare Serie C regolarmente. Riforme a partire dalla stagione 2021/22”

Le società in questione, dunque, sono pronte a diffidare la FIGC dal prendere decisioni sulla Serie C in piena opposizione da quanto deciso dall’ultima Assemblea, dove si era votato per il blocco dell’intero campionato e delle retrocessioni e la promozione per meriti sportivi al posto dei playoff.

AIC, Calcagno: “Contratti in scadenza e prestiti, ecco cosa accadrà. Futuro Serie C? C’è preoccupazione”

Il Presidente Francesco Ghirelli ha risposto subito alla richiesta dei club, affermando di essere pronto a convocare tale assemblea tra il 7 e l’8 giugno. A quanto pare, però, gli stessi avrebbero chiesto qualche giorno in più, pertanto potrebbero anche chiedere lo slittamento del consiglio federale esclusivamente per quanto concerne le decisioni sulla Serie C, il cui futuro resta ancora incerto.