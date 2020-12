Serie C, decisioni Giudice Sportivo recuperi 2 dicembre: Saraniti entra in diffida, la nota

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 3 dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni, per i club che nella giornata di mercoledì hanno affrontato i recuperi di campionato infrasettimanali, in merito a squalifiche, diffide e ammende in Serie C.

Di seguito, il comunicato in questione.

DIRIGENTI ESPULSI

DEOMA DANIELE (LUCCHESE) per comportamento non regolamentare e proteste verso l’Arbitro (panchina aggiuntiva ).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRAGLIA PIERO (AVELLINO) per aver proferito una frase blasfema durante la gara (r. proc.fed., r.cc.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARILLO LUIGI (CASERTANA) per avere commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MUSSO ANTONINO (BISCEGLIE); PANATI MATTEO (LUCCHESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORDIN ALESSANDRO (CASERTANA); MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (CATANIA); CONSON DIEGO (POTENZA); LAARIBI MOHAMED (VIBONESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MEUCCI MATTEO (LUCCHESE); SARANITI ANDREA (PALERMO); MBENDE EMMANUEL (VITERBESE); TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (VITERBESE)

GARA CATANIA – BISCEGLIE

In ordine a eventi riportati negli atti ufficiali relativi a episodi avvenuti dopo il termine della gara, il Giudice Sportivo si riserva la decisione all’esito di ulteriori approfondimenti.