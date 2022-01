Serie C, Catanzaro: i convocati di Vivarini per il match di Coppa Italia

I convocati di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C contro il Padova

Dopo la gara di oggi tra Fidelis Andria e Sudtirol, terminata 4-0 per gli altoatesini, nella giornata di domani 19 gennaio è in programma la seconda semifinale di Coppa Italia Serie C. Al "Nicola Ceravolo" di Catanzaro in campo i padroni di casa e il Padova. La gara di andata si è conclusa con il risultato di 1-1.