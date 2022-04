Serie C-C, revocata il -2 al Foggia: cosa cambia in chiave playoff, la classifica

revocata la penalizzazione di due punti al Foggia di Zeman, che raggiunge il Monterosi al settimo posto in classifica e dovrà far punti contro l'Avellino per blindare l'attuale piazzamento in chiave playoff

Mediagol ⚽️

Novità in casa Foggia in vista dell'ultima sfida di campionato contro l'Avellino. Come reso noto dalla Lega Pro tramite un comunicato ufficiale, sono stati revocati i due punti di penalizzazione per la squadra di Zdenek Zeman, che adesso si giocherà ancora di più nel match dello Zaccheria contro i biancoverdi.

Con questo aggiornamento di classifica, i rossoneri vanno a pari punti con il Monterosi - che sarà impegnato in casa contro il Latina - e sono obbligati a vincere per blindare il settimo posto che gli consentirebbe di giocare il primo turno preliminare dei playoff contro l'ottava classificata in casa, con il vantaggio del miglior piazzamento in classifica conseguito nella regular season che gli consentirebbe di accedere al turno successivo in caso di eventuale parità dopo i novanta minuti di gioco.

La Lega Italiana Calcio Professionistico

• vista la comunicazione prot.15760 SS 21-22 Co.A.P.S. del 21 aprile 2022 del Presidente della Commissione Acquisizione Partecipazione Societarie F.I.G.C.;

• preso atto che nella suindicata missiva viene comunicato che la Società Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha formulato istanza di riesame ai sensi del 3° comma della norma transitoria annessa all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, promulgata con C.U. n. 206/A del 17 marzo 2022;

• preso altresì atto che “l’istanza tempestivamente pervenuta alla Commissione, ha determinato l’improcedibilità ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma della citata norma transitoria, del giudizio pendente e la caducazione delle sanzioni comminate” e nello specifico la caducazione della sanzione comminata al club dalla Corte Federale D’Appello di due punti di penalizzazione; ridetermina la classifica del Girone C del Campionato di Serie C 2021/2022 alla 18a giornata di ritorno secondo la seguente graduatoria:

CLASSIFICA

1a BARI 75

2a CATANZARO (*) 64

3a AVELLINO (*) 64

4a PALERMO 63

5a VIRTUS FRANCAVILLA (*) 56

6a MONOPOLI (*) 56

7a FOGGIA (°) 51

8a MONTEROSI TUSCIA (°) 51

9a TURRIS (°) 49

10a PICERNO (°) 49

11a JUVE STABIA p.p. 2 46

12a CAMPOBASSO 43

13a LATINA 42

14a ACR MESSINA 39

15a TARANTO 38

16a POTENZA 36

17a FIDELIS ANDRIA 30

18a PAGANESE 26

19a VIBONESE 21

(*) Graduatoria determinata per i punti conseguiti negli incontri diretti.

(°) Graduatoria determinata dalla differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato

p.p.: Punti di penalizzazione.