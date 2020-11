Serie C, buone notizie in casa Monopoli: negativo esito nuovo ciclo di tamponi e test sierologici

Buone notizie in casa Monopoli.

Il club pugliese, che milita nel Girone C del campionato di Serie C – lo stesso del Palermo di Roberto Boscaglia -, ha comunicato tramite nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento, di non aver rivelato nuovi positivi in squadra: ha dato esito negativo, dunque, il ciclo di tamponi e test sierologico a cui è stato sottoposto il gruppo di mister Giuseppe Scienza.

Di seguito, il comunicato in questione.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica che il nuovo ciclo di tamponi e test sierologico a cui è stato sottoposto il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i tesserati“, si legge.