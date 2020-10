Sarà Marco Ricci di Firenze l’arbitro di Bisceglie-Palermo.

Il fischietto toscano sarà coadiuvato da Thomas Miniutti di Maniago e Giorgio Lazzaroni di Udine; quarto uomo ufficiale Marco Acanfora. La gara, valida per la quinta giornata del campionato di Serie C (Girone C), è in programma domenica 18 ottobre 2020 alle ore 15.00 allo Stadio “Gustavo Ventura”.

Serie C, cambia l’orario di Bisceglie-Palermo in programma domenica 18 ottobre: il comunicato