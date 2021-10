Serie C, 8a giornata: 8 gare trasmesse su Sky, tutti i telecronisti

La programmazione e i telecronisti di Sky Sport in vista dell'ottavo turno di Serie C in programma tra sabato e domenica

⚽️

Sabato 9 ottobre e domenica 10 ottobre Sky Sport trasmetterà 8 gare concernenti la Serie C. di seguito orari e telecronisti.

Di seguito la programmazione dell’8^ giornata:

Sabato 9 ottobre

ore 14.30 Pro Vercelli-FeralpiSalò Sky Sport 251

telecronaca Davide Polizzi

ore 17.30 Lecco-Padova Sky Sport 251

telecronaca Antonio Nucera

ore 17.30 Fermana-Siena Sky Sport 252

telecronaca Calogero Destro

ore 17.30 Avellino-Virtus Francavilla Sky Sport 253

telecronaca Manuel Favia

Domenica 10 ottobre

ore 14.30 Cesena-Ancona Matelica Sky Sport 253

telecronaca Alessandro Sugoni

ore 17.30 Palermo-Foggia Sky Sport 251

telecronaca Dario Massara

ore 17.30 Monopoli-Campobasso Sky Sport 252

telecronaca Federico Botti

ore 17.30 Bari-Turris Sky Sport 253

telecronaca Christian Giordano