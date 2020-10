Serie C, 2a giornata girone C: vittorie esterne per Juve Stabia e Catania, il Teramo ferma il Bari. Risultati e classifica

Il Palermo non è sceso in campo contro il Potenza dopo che due tesserati dei lucani sono risultati positivi al Covid.

La sfida dei rosanero è stata posticipata al contrario delle altre gare del secondo turno del girone C di Serie C che si sono disputate regolarmente. Nel pomeriggio il Bari di Gaetano Auteri ha pareggiato 1-1 in casa contro il Teramo, alla reti iniziale firmata dagli ospiti da Bombagi ha risposto Celiento che ha riportato in parità la gara. Vittorie esterne per Catania e Juve Stabia rispettivamente contro Monopoli e Vibonese: per gli etnei decide una rete di Silvestri. Vittoria casalinga per la Turris che supera 1-0 la Virtus Francavilla grazie alla rete messa a segno da Giannone nel corso del primo tempo.

Ternana 4

Teramo 4

Bari 4

Casertana 3

Potenza 3

Turris 3

Avellino 3

Juve Stabia 3

Monopoli 3

Vibonese 3

Viterbese 1

Paganese 1

Catania 0

Foggia 0

Bisceglie 0

Catanzaro 0

Cavese 0

Francavilla 0

Palermo 0

Trapani 0