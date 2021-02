Serie C, 26a giornata: la Ternana vince ancora, Bari fermato dal Catania. Risultati e classifica

26a giornata di Serie C (girone C).

Continua la sua striscia positiva la Ternana che vince anche in casa del Foggia, 2-0 per gli umbri firmato da Raicevic e Partipilo. Il Bari pareggia 1-1 in casa del Catania: al 35′ apre le marcature Cianci per i pugliesi, al 64′ la pareggiano gli etnei con Sarao. Successi casalinghi per Monopoli e Paganese, pareggi senza reti per Viterbese e Potenza.

RISULTATI

Palermo-Catanzaro 1-2

Catania-Bari 1-1

Foggia-Ternana 0-2

Monopoli-Cavese 1-0

Paganese-Turris 2-0

Potenza-Virtus Francavilla 0-0

Viterbese-Vibonese 0-0

Juve Stabia-Teramo (ore 17.30)

Casertana-Avellino (ore 20.30)

riposa: Bisceglie

CLASSIFICA

Ternana 62**

Avellino 47 **

Bari 46**

Catanzaro 41**

Catania 38***

Foggia 36*

Teramo 34**

Palermo 33*

Juve Stabia 33**

Casertana 33***

Virtus Francavilla 30*

Viterbese 29*

Turris 28*

Monopoli 27**

Vibonese 23**

Paganese 22**

Potenza 21**

Bisceglie 20**

Cavese 16*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani