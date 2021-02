Serie C, 24a giornata: Catania e Catanzaro da tre punti, Potenza-Ternana rinviata. Risultati e classifica

24a giornata del campionato di Serie C (girone C).

Due le gare che si sono disputate alle ore 12,30. Il Catania ha superato per 1-0 la Virtus Francavilla grazie alla rete messa a segno su calcio di rigore da Dall’Oglio al 76′. 2-0 esterno del Catanzaro che ha sconfitto così il Foggia, per i calabresi in gol Di Massimo al 75′ e Carlini su rigore all’82’. Posticipata la sfida tra Potenza e Ternana.

RISULTATI

Catania-Virtus Francavilla 1-0

Foggia-Catanzaro 0-2

Palermo-Bisceglie (ore 14.30)

Potenza-Ternana (posticipata)

Viterbese-Cavese (ore 14.30)

Juve Stabia-Avellino (ore 17.30)

Riposa: Bari

CLASSIFICA

Ternana 56**

Bari 42**

Avellino 41 **

Catanzaro 38**

Catania 37***

Foggia 36*

Teramo 34**

Juve Stabia 30**

Virtus Francavilla 28*

Turris 28**

Palermo 27**

Casertana 27***

Viterbese 25**

Vibonese 22**

Monopoli 21***

Potenza 17**

Bisceglie 17 **

Cavese 16**

Paganese 15***

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani