Serie C 2020/2021, da Palermo a Trieste: 24 squadre su 59 hanno giocato in Serie A, i rosanero gli ultimi ad aver partecipato

Il 27 settembre comincia ufficialmente la prossima stagione di Serie C.

Manca ormai meno di una settimana all’inizio della stagione 2020/2021 della terza divisione italiana. Tre gironi, da nord a sud Italia, per un campionato avvincente che decreterà i club che verranno promossi in serie cadetta. Dal futuro ormai imminente dell’inzio di stagione è possibile proiettarsi al passato, nell’analisi della storia delle compagini che militano proprio nel campionato di Serie C. Approfondendo alcune statistiche, si può notare che quasi la metà delle squadre della Lega Pro hanno giocato almeno una volta nella loro storia in Serie A (tenendo in considerazione quella a girone unico dal 1929-30 in poi), per un totale di 290 campionati giocati. Sono ben 24 su 59 le squadre che hanno partecipato nel massimo campionato italiano (non viene contata la Juventus Under 23, caso particolare).

L’approfondimento, proposto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, conferma il blasone e le difficoltà maggiori del girone C del prossimo campionato, considerate soprattutto le pressioni dei tifosi delle piazze proprio del girone meridionale: 106 anni di militanza in Serie A a differenza di girone A, con 95, e girone B, con 89. Nel girone meridionale si trova anche il Palermo, ultimo club dell’intero campionato, cioè considerati tutti i gironi, ad aver partecipato per l’ultima volta in A (nella stagione 2016/2017). Inoltre il club rosanero, scrive il noto quotidiano, “è una delle quattro squadre di Lega Pro (insieme a Cesena, Livorno e Perugia) che hanno vissuto notti europee (quattro partecipazioni in Coppa Uefa-Europa League tra il 2005 e il 2011)“.

