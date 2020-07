Serie B, ultima giornata: Trapani e Juve Stabia in C, il Cosenza firma l’impresa. Risultati e classifica

La Serie B è giunta ai titoli di coda.

Questa sera è andata in scena la trentottesima ed ultima giornata di un campionato che ha dato spettacolo fino all’ultimo secondo. Soltanto cinque squadre, infatti, oggi non avevano più nulla da chiedere alla classifica. Le restanti quindici, invece, sono scese in campo con un obiettivo: dai play-off alla salvezza.

Tra le già promosse, il Benevento non ha lasciato scampo all’Ascoli, che tuttavia grazie ai risultati dagli altri campi è salvo. Sconfitto, invece, il Crotone in casa del Trapani. Ai siciliani non bastano però i tre punti per conquistare l’impresa: sfuma il sogno salvezza, il prossimo anno, salvo accoglimento del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni in merito ai due punti di penalizzazione comminati al club, giocheranno il campionato di Serie C. A fare compagnia ai granata Livorno e Juve Stabia, sconfitte rispettivamente da Empoli e Cosenza. A disputare i play-out, invece, saranno il Perugia, che ha raccolto un sonoro ko contro il Venezia, ed il Pescara, battuto dal Chievo Verona all’ultimo giro di orologio.

Ai piani alti della classifica, dietro a Benevento e Crotone, si colloca lo Spezia, in virtù della vittoria conquistata al novantesimo contro la Salernitana. A causa del ko i campani devono dire addio alla possibilità di disputare i play-off. Stessa sorte per il Pisa, che contro il Frosinone ha conquistato soltanto un punto e proprio ai ciociari (a parità di punti ma con gli scontri diretti a sfavore) deve lasciare il posto nella corsa alla promozione. A parteciparvi saranno anche Pordenone, Cittadella, Chievo Verona ed Empoli, situate rispettivamente dal quarto al settimo posto della graduatoria.

I RISULTATI

ASCOLI-BENEVENTO 2-4 (26° Sau, 33° Barba, 45°+1 Insigne, 49° Morosini, 87° Moncini, 90°+2 Trotta)

CHIEVO-PESCARA 1-0 (89° Garritano)

COSENZA-JUVE STABIA 3-1 (17° Sciaudone, 23° rig. Riviere, 31° Tonucci, 74° Riviere)

CREMONESE-PORDENONE 2-2 (17° Gaetano, 15° rig. Tremolada, 47° Burrai, 57° Gaetano)

ENTELLA-CITTADELLA 2-3 (5° aut. Rizzo, 45° M. De Luca; 3°, 22° Panico, 87° Stanco)

FROSINONE-PISA 1-1 (49° Marconi, 79° rig. Ciano)

LIVORNO-EMPOLI 0-2 (45° Antonelli, 51° La Mantia)

SALERNITANA-SPEZIA 1-2 (31° Gondo, 45° Mora, 90° Nzola)

TRAPANI-CROTONE 2-0 (55° Taugourdeau, 58° Dalmonte)

VENEZIA-PERUGIA 3-1 (42° rig. Aramu, 51° Aramu, 65° Capello, 69° Sgarbi)

LA CLASSIFICA

Benevento 86 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 69 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 61

Pordenone 58

Cittadella 58

Chievo Verona 56

Empoli 54

Frosinone 54

Pisa 54

Salernitana 52

Venezia 50

Cremonese 49

Entella 49

Ascoli 46

Cosenza 46

Perugia 45

Pescara 45

Trapani 44 RETROCESSO IN SERIE C

Juve Stabia 41 RETROCESSO IN SERIE C

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C