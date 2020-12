Serie B, tutto pronto Reggina-Venezia: le formazioni ufficiali del match del ‘Granillo’

Tutto pronto per Reggina-Venezia.

Stasera alle 21.00, amaranto e lagunari apriranno la dodicesima giornata del campionato di Serie B: un faccia a faccia tra due squadre che stanno vivendo un momento totalmente differente. Gli ospiti, nonostante la sconfitta interna contro il Monza, hanno vissuto un ottimo avvio, trascinati da bomber Forte; situazione totalmente diversa, invece, per i padroni di casa: quinta sconfitta nelle ultime sei partite, silenzio da parte della società e in bilico la posizione di Toscano. La gara in programma allo Stadio ‘Oreste Granillo’, dunque, potrebbe mettere in palio tre punti pesanti.

Serie B, designazioni arbitrali 12a giornata: si parte stasera con Reggina-Venezia, arbitra Maresca

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Liotti; Rolando, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Rivas; Ménez, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Loiacono, Peli, Stavropoulos, Bianchi, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Bellomo, Vasic. Allenatore: Toscano.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni, Felicioli; Maleh, Vacca, Cernigoj; Capello, Forte, Johnsen. A disposizione: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Aramu, Fiordilino, Rossi, Bjarkason, Di Mariano, St Clair, Bocalon, Karlsson, Svoboda. Allenatore: Zanetti.