Serie B, tutto pronto per Frosinone-Spezia: è caccia alla A. Quote e probabili formazioni del match

Tutto pronto per Frosinone-Spezia.

Stasera, allo Stadio “Benito Stirpe”, andrà in scena il primo dei due atti della finale playoff di Serie B: la gara, in programma alle ore 21.15 sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato cadetto. I bookmakers vedono favoriti i padroni di casa: il segno 1, infatti, è quotato a 2.35, il pareggio è offerto a 3.00. La vittoria della formazione ospite, invece, è quotata a 3.35.

Alessandro Nesta, per provare a conquistare la Serie A, si affiderà al suo solito 3-5-2 con Bardi in porta, in difesa spazio a Brighenti, Ariaudo e Krajnc. Centrocampo a cinque con Salvi, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto e in avanti spazio al duo formato sa Dionisi e Ciano.

Idee chiare anche per mister Vincenzo Italiano, che nel suo 4-3-3 promuove Scuffet tra i pali. In difesa spazio a Erlic e Terzi con Ferrer e Vitale sulle rispettive fasce. A centrocampo tocca a Bartolomei, Ricci e Maggiore. In attacco, invece, sarà il turno di Gyasi, Nzola, Galabinov.

Di seguito, le probabili formazioni.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto; Dionisi, Ciano.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Galabinov.