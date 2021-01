Serie B, Spal-Reggiana: Marino lancia il tandem Paloschi-Floccari, Ardemagni dal 1′. Le formazioni ufficiali

Al via il monday night di Serie B.

Il derby romagnolo tra Spal e Reggiana chiuderà nel migliore dei modi la diciottesima giornata del campionato cadetto, con una sfida dai molteplici spunti di interesse. La formazione casalinga guidata da Pasquale Marino è alla ricerca di un successo che potrebbe catapultarla al terzo posto della classifica, scavalcando in un colpo solo Lecce, Salernitana e Monza. Tre punti che, inoltre, porterebbero la compagine ferrarese ad una sola lunghezza di distanza dal Cittadella secondo, sognando di poter impensierire la capolista Empoli attualmente con 37 punti all’attivo. Situazione ben diversa per la franchigia allenata da Massimiliano Alvini, sembrata in evidente crisi di risultati e prestazioni in questa prima parte della stagione. Attualmente al terzultimo posto della classifica, i granata saranno intenzionati ad uscire dalla zona calda del campionato, anche se l’occasione che il diciottesimo turno le propone non è affatto delle migliori visto l’ostico avversario che si troverà davanti nel confronto odierno.

La Spal parte con il solito Berisha a guardia dei due pali ferraresi e del terzetto difensivo formato da Tomovic, Vicari e Ranieri. Strefezza e Sala saranno i due esterni di centrocampo, mentre il blocco mediano sarà composto da Esposito e Missiroli. Il duo offensivo schierato da Marino è quello composto da Floccari e Paloschi, con il solo Valoti a sostegno.

Per quanto concerne la Reggina, Alvini schiera il canonico 3-5-2 con Mazzocchi a sostegno di Ardemagni in avanti. Il centrocampo sarà governato Rossi, che agirà da vertice basso alle spalle di Radrezza e Del Pinto. Sulle corsie laterali ci saranno Libutti e Lunetta, mentre il terzetto arretrato davanti a Cefolini sarà composto da Gyamfi, Rozzio e Martinelli.

Di seguito le formazioni ufficiali.

SPAL (3-4-1-2): Berisha, Tomovic, Vicari, Ranieri, Sala, Esposito, Missiroli, Strefezza, Valoti, Floccari, Paloschi.

REGGIANA (3-5-2): Cefolini, Gyamfi, Rozzio, Martinelli,Libutti, Raddrezza, Rossi, Del Pinto, Lunetta, Ardemagni, Mazzocchi.