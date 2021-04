Serie B, SPAL-Ascoli 1-2: Bajic affonda i biancoazzurri, salvezza più vicina. La classifica aggiornata

L’Ascoli ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza.

La formazione bianconera conquista un importante successo nell’anticipo della 34esima giornata di Serie B contro la SPAL. I ragazzi di Andrea Sottil si sono resi protagonisti di una fantastica rimonta, seguita al vantaggio iniziale dei ferraresi siglato Valoti. Al 26′, infatti, i padroni di casa hanno cercato di indirizzare subito il match a proprio favore, non tenendo però conto della reazione puntuale dei bianconeri. Questi ultimi hanno sin da subito cercato di ribaltare il risultato, considerando il confronto con i ferraresi un crocevia fondamentale per la permanenza in Serie B. A pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco ci pensa Sabiri a pareggiare il parziale, con le squadre che vanno a riposo sull’1-1. L’Ascoli torna in campo con lo spirito agonistico giusto e al 53′, grazie a Bajic, sigla la rete che vale il successo esterno.

Di seguito la classifica aggiornata.