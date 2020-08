Si rendono noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del VAR e dell’AVAR che dirigeranno la gara Pordenone – Frosinone, valida per le semifinali di ritorno dei Playoff della Serie BKT 2019/20, in programma Mercoledì 12 Agosto 2020 alle ore 21.00. La sfida sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

PORDENONE – FROSINONE

VOLPI

AFFATATO – MACADDINO

IV: MINELLI

VAR: SERRA

AVAR: ILLUZZI