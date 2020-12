Serie B, Reggina-Venezia 1-2: prima rete per l’ex Palermo Lafferty, successo in rimonta per i lagunari. La classifica

Uno a due, è questo il risultato finale di Reggina-Venezia.

Gli amaranto si godono il primo gol di Kyle Lafferty in questa stagione: la rete è arrivata all’undicesimo minuto del primo tempo, con De Rose che lancia in profondità per l’ex Palermo, che supera Lezzerini con un pallonetto. La reazione degli ospiti arriva al 76esimo con Aramu che, con un sinistro a giro sul palo lontano sigla il gol del pareggio, a chiudere i conti ci pensa Bocalon all’83esimo, siglando il gol dell’1-2. I lagunari, dunque, si aggiudicano in rimonta la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.

Di seguito, la classifica aggiornata.