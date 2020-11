Serie B, Reggina-SPAL nel caos per 4 minuti: Menez espulso e guardalinee infortunato

Reggina-SPAL termina 0-1.

Il match delle 15.00 del campionato cadetto ha visto vincere il club di Ferrara grazie al gol di Castro. In quattro minuti, però, durante l’incontro pomeridiano, la partita ha avuto una svolta: al 23′, infatti, i calabresi sono rimasti in 10 per il cartellino rosso subito da Jeremy Menez che ha protestato contro il guardalinee. Quest’ultimo, pochi minuti dopo, si è infortunato per un problema muscolare che ha portato all’intervento dei sanitari che hanno dovuto applicare una fasciatura alla coscia destra: la gara si è fermata per 4 minuti.