Serie B, Reggina-Salernitana 0-0: pareggio a reti bianche al Granillo, Djuric sbaglia un rigore. La classifica aggiornata

Zero a zero, è questo il risultato finale di Reggina-Salernitana.

Pareggio a reti bianche nel monday night di Serie B andato in scena allo Stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria: protagonista assoluto del match, grazie alla parata decisiva sul calcio di rigore di Djuric, il neo-arrivato Nicolas. La Reggina conquista un punto decisivo per la salvezza, nonostante le numerose occasioni sprecate nel corso del match. La Salernitana, invece, sale a quota 35 punti in piena zona playoff, ma perde l’occasione di andare solitaria al secondo posto in classifica.

Di seguito, la classifica aggiornata.