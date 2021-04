Serie B, Reggiana-Empoli: toscani sempre più primi, Matos firma l’allungo sul Lecce. La classifica aggiornata

Va all’Empoli il posticipo della trentatreesima giornata di Serie B.

La compagine toscana ha ottenuto un importantissimo successo in casa della Reggiana, allungando di altri tre punti in vetta alla classifica del campionato cadetto. Gli azzurri si confermano in uno stato di forma eccezionale, siglando una vittoria che gli permette di lanciarsi sempre più al primo posto con 63 punti all’attivo. Questo grazie alla firma di Matos, che all’undicesimo minuto della sfida contro la franchigia amaranto ha messo a segno la rete dello 0-1, punteggio con il quale si è poi chiusa la gara. Tale marcatura dell’ex giocatore dell’Udinese permette all’Empoli di aumentare la distanza dal Lecce, attualmente in seconda posizione con 58 punti, in virtù proprio della sconfitta per 1-2 dei salentini nel confronto contro la SPAL.

Di seguito la classifica aggiornata.