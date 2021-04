Serie B, quante sorprese: cade il Venezia, pari Monza e k.o Salernitana. Risultati e classifica aggiornata

Si è appena concluso il trentunesimo turno di Serie B.

Tante le sorprese che questa giornata del campionato cadetto ha riservato a tutti i tifosi e appassionati del pallone. Una filotto di partite giocate tutte in questo insolito venerdì, visto l’avvento della Pasqua nella giornata di domenica. Tutte le squadre sono scese in campo a partire dalle ore 15:00, regalando gol ed emozioni in un turno ricco di risultati inaspettati sotto molteplici punti di vista. Il big match al vertice tra Lecce e Salernitana lo vincono i pugliesi, che si sono imposti con il risultato di 2-0 sul club del patron Lotito. Questo parziale diventa una ghiotta occasione persa per il Monza, che non va oltre l’1-1 sul campo della Virtus Entella. I brianzoli peccano di lucidità e non riescono a conquistare i tre punti che avrebbero – seppur di poco – allontanato la Salernitana dal terzo posto. Successo largo del Brescia che vince 4-1 con il Pordenone, mentre il Venezia cade rovinosamente nel match casalingo con la Reggina per 0-2.

Ecco tutti i risultati di giornata.

Brescia-Pordenone 4-1

Chievo Verona-Spal 1-1

Virtus Entella-Monza 1-1

Vicenza-Cittadella 1-0

Lecce-Salernitana 2-0

Venezia-Reggina 0-2

Di seguito la classifica aggiornata.