Serie B, Pordenone-Frosinone 0-2: i ciociari ribaltano l’andata e volano in finale

Il Frosinone ribalta il Pordenone e vola in finale dei playoff.

Sul campo dello stadio Nereo Rocco è andata in scena la sfida tra il Pordenone e il Frosinone, ritorno dei playoff di Serie B: i padroni di casa avevano bisogno di mantenere il gol del vantaggio realizzato all’andata per ottenere il passaggio in finale.

Il Pordenone parte bene ma sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo solo sette minuti: bella manovra dei ciociari, cross dalla sinistra del campo per Ciano che anticipa tutti sul primo palo e con il mancino trova la rete del vantaggio, 1 a 0.

Al minuto 15 il Frosinone riesce addirittura a ribaltare il risultato dell’andata: palla in profondità per Novakovich, che taglia in due la difesa e si presenta davanti a Di Gregorio battendolo e segnando il 2 a 0. Nel secondo tempo il Pordenone prova a spingersi in avanti alla ricerca del gol della qualificazione, ma non riesce a trovare la forza e la precisione giusta per battere Bardi, che mantiene invariato il risultato.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Frosinone, che completa la rimonta e vola in finale dove giocherà contro lo Spezia.