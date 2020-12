Serie B, Pordenone-Empoli 0-0: pareggio a reti bianche, Diaw si divora un’occasione d’oro

Zero a zero, è questo il risultato finale di Pordenone-Empoli.

Pareggio a reti bianche allo stadio “Guido Teghil” di Lignano, nonostante le tante occasioni avute per entrambe le squadre: Ramarri piú pericolosi con Diaw e Caló, ospiti vicinissimi al gol con La Mantia e Olivieri. Pordenone e Empoli hanno cercato la vittoria fino alla fine, ma l’equilibrio si é concretizzato in un pari che muove poco la classifica.

Numeri alla mano, decimo posto con 13 punti per la formazione di Attilio Tesser, terzo posto insieme a Lecce e Frosinone, invece, per gli uomini di mister Alessio Dionisi, che nel posticipo della decima giornata del campionato Serie B 2020/2021 non sono riusciti ad agguantare al secondo posto la Spal.