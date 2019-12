Serie B, Pescara-Chievo: torna Kastanos dal 1′, Pucciarelli sostituisce Meggiorini. Le formazioni ufficiali…

Tutto pronto per Pescara-Chievo.

Tra pochissimo allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” andrà in scena la sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, l’ultima di questo 2019 che sta ormai per volgere al termine. Quello tra gli uomini di mister Luciano Zauri e la formazione di Michele Marcolini è un vero e proprio scontro diretto cruciale in ottica play-off: entrambe le squadre, infatti, inseguono i tre punti per trovare il sorpasso in classifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

PESCARA: Fiorillo, Ciofani, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo, Busellato, Palmiero, Kastanos, Galano, Machin, Maniero.

CHIEVO: Nardi, Dickmann, Vaisanen, Cesar, Frey, Segre, Di Noia, Garritano, Vignato, Pucciarelli, Djordjevic