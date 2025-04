Serie B, Perinetti: “Il Palermo è stata una delusione, ma ai playoff sarà una delle più accreditate”

L'ex direttore sportivo rosanero si esprime sul match in programma domani

Giorgio Perinetti , ex direttore sportivo del Palermo , è intervenuto a TMW soffermandosi sul campionato di cadetteria e sul match in programma nella giornata di domani contro il Catanzaro :

"Catanzaro-Palermo è un grande match. Il Catanzaro gioca molto bene, il Palermo per ricchezza dell'organico, qualità della rosa e investimenti fatti è stata una delusione perché non ha lottato per le prime posizioni. Ai playoff sarà una delle più accreditate. Ma serve una risposta già a Catanzaro"