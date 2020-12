Serie B, ora è ufficiale: Marco Baroni è il nuovo allenatore della Reggina, oggi la presentazione

Ora è ufficiale: Marco Baroni è il nuovo allenatore della Reggina.

Dopo l’esonero di Mimmo Toscano, fatale per il tecnico nativo di Reggio Calabria la sconfitta interna rimediata lunedì sera contro il Venezia, la dirigenza amaranto ha scelto di affidare la squadra all’allenatore originario di Firenze: il coach ex Benevento e Frosinone, tra le altre, si lega al club fino al 30 giugno 2021, a comunicarlo è la stessa società attraverso una nota ufficiale.

Di seguito, il comunicato ufficiale.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il tecnico Marco Baroni. L’allenatore si lega al club fino al 30 giugno 2021. La conferenza stampa di presentazione del neo-allenatore amaranto è in programma per domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 11:30 in remoto. Ai colleghi giornalisti sarà fornito un link con cui accedere per intervenire. A mister Marco Baroni va un caloroso benvenuto nella famiglia Reggina!”, si legge.