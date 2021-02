Serie B, Lecce-Ascoli 1-2: Dionisi show al “Via del mare”, può sorridere Andrea Sottil. La classifica aggiornata

Uno a due, è questo il risultato finale di Lecce-Ascoli valido per l’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie B.

L’Ascoli espugna il “Via del mare” e continua a prendere fiato dopo un inizio di stagione altamente deludente. La cura Andrea Sottil sta rigenerando la formazione delle Marche. Da quando il tecnico originario di Venaria Reale ha preso in mano le redini del club di Carlo Neri, sono ben quattro le vittorie ottenute nelle ultime sette gare disputate. Federico Dionisi, uomo simbolo e goleador di questa squadra, ha siglato una doppietta dopo l’iniziale vantaggio firmato da Stepinski. Da segnalare a tempo scaduto l’errore dal dischetto per Marco Mancosu che, ipnotizzato da Nicola Leali, spara in curva. Il Lecce di Eugenio Corini spreca tanto con Coda e pertanto esce sconfitto da una gara che avrebbe potuto portare punti decisivi nella corsa play off. Idee precise, qualità e quantità messe in campo invece dall’Ascoli che continua pertanto la propria corsa in direzione salvezza.

