Serie B, la Spal vince il derby emiliano: sconfitta la Reggiana, ferraresi balzano al terzo posto. La classifica aggiornata

La Spal sbanca la Reggiana.

La compagine guidata da Pasquale Marino ha trionfato con il punteggio di 2-0 nel derby casalingo che ha coinvolto proprio biancoazzurri e granata. Un successo molto importante per i ferraresi che, grazie a questi tre punti, si portano al terzo posto della classifica e a soli due punti dal Cittadella secondo. Altro brutto insuccesso, invece, per Alvini e i suoi, estremamente in difficoltà in questo inizio di stagione nella quale la franchigia di Reggio-Emilia non sta affatto rendendo al meglio delle sue possibilità e qualità. Le reti di Valoti e D’Alessandro hanno infatti condannato la Reggiana all’undicesima sconfitta in questo campionato.

