Serie B, la Reggina blinda Toscano: “Piena fiducia nel nostro tecnico. Smentiamo ogni ipotesi di avvicendamento”

La Reggina alza la voce.

In merito ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore su alcuni media specializzati relativamente ad un possibile avvicendamento sulla panchina amaranto, il club calabrese ha ritenuto opportuno, tramite una nota ufficiale, precisare quanto segue: “In merito alle notizie apparse su alcuni giornali on line, la Reggina smentisce categoricamente ogni voce possibile relativa un avvicendamento in panchina. La società ha piena fiducia nel proprio tecnico Domenico Toscano. Società, tecnico e squadra sono totalmente concentrati sul prossimo impegno di domenica sera“.

