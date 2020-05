Serie B, la nota di Balata ai club: “Gravina favorevole al ritorno in campo con partenze differenziate”

La Serie B pensa alla ripresa.

L’emergenza Coronavirus sta costringendo il mondo del calcio ad una rivoluzione. Campionati, sessioni di mercato e aspetti contrattuali dovranno, infatti, essere adattati a seguito del blocco delle attività sportive fissato in quasi tutti paesi europei. In Italia, a partire dal 18 maggio, gli allenamenti collettivi potranno riprendere, ma non si ha ancora novità ufficiale in merito ad una possibile ripresa delle competizioni. Un eventuale ritorno in campo, infatti, dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e soltanto dopo avere escluso ogni rischio, per i giocatori ma anche per i membri dello staff. È per questa ragione che la FIGC ha stilato un protocollo sanitario ad hoc, che però non è ancora stato ufficialmente validato dal Governo italiano. D’altra parte, i nuovi casi di contagio in Serie A hanno gettato delle ombre sulle possibilità di ripresa.

Mauro Balata, presidente della Lega B, ha inviato nelle scorse ore una nota a tutti i club del campionato cadetto in merito alle possibilità di tornare in campo a fronte dell’emergenza Covid-19.

“Il presidente Gravina – si legge – ha informato che nel corso dell’incontro con il Comitato tecnico-scientifico si è fatta una distinzione tra campionati professionistici, dilettantistici e giovanili. Gravina ci ha informati che l’incontro ha avuto esito positivo. Lui stesso si è detto favorevole alla ripartenza dei tre campionati professionistici in relazione all’esito dell’evoluzione dell’epidemia. L’idea è quella di disporre partenze differenziate, iniziando dalla Lega di A, seguita da B e Lega Pro. Gravina è possibilista sul possibile termine della stagione sportiva dopo il 2 agosto. Pare che l’Uefa stia ipotizzando un posticipo di un paio di settimane”.

