Serie B, il Monza pensa ad Alessio Dionisi per la prossima stagione

Adriano Galliani ha messo gli occhi sull'attuale allenatore del Palermo per la prossima stagione

Il Monza concluderà il proprio campionato all'ultimo posto, facendo così ritorno in Serie B dopo due stagioni tutto sommato positive in massima serie. La permanenza di Alessandro Nesta, attuale allenatore dei brianzoli, appare difficile, e Adriano Galliani starebbe già valutando il suo possibile successore. Secondo quanto riportato da Il Giorno, uno dei nomi in lizza sarebbe quello di Alessio Dionisi, la cui permanenza a Palermo è ancora incerta a causa di una stagione caratterizzata da più ombre che luci.