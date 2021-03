Serie B, il Covid-19 colpisce ancora l’Empoli: riscontrata nuova positività nel gruppo squadra. Il comunicato

Ancora guai per l’Empoli.

A seguito del giro di tamponi effettuati nella serata del 20 marzo, un componente del gruppo squadra dell’Empoli è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è stato lo stesso club azzurro tramite una nota ufficiale in cui, per motivi di privacy, non viene comunque svelato il nome del calciatore in questione che sarebbe già stato posto in isolamento così come da protocollo.

“Empoli FC comunica che un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella serata di sabato. Il componente del gruppo squadra è stato isolato e posto in quarantena secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti ed ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore”.