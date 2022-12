Serie B, Giudice Sportivo: tre gli squalificati, ammenda per il Palermo

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con

riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, lanciato alcuni cubetti di

sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EL KAOUAKIBI Hamza (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato