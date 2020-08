Serie B, Frosinone-Spezia: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Frosinone-Spezia.

Alle 21:15 andrà in scena la finale d’andata dei play off di Serie B tra la compagine guidata da Alessandro Nesta e gli aquilotti di Vincenzo Italiano. Una sfida senza favoriti e un unico obbiettivo comune: la promozione in Serie A.

Di seguito le formazioni ufficiali del match: