Serie B: Frosinone-Salernitana, pari a reti bianche. Pordenone di misura sull’Entella. La classifica aggiornata

Pordenone con i tre punti, reti bianche allo Stirpe.

La sconfitta per 0-1 della Virtus Entella e il pareggio tra Frosinone e Salernitana ha aperto il tredicesimo turno di Serie B. Il calcio di rigore di Diaw ha permesso alla compagine friulana di conquistare un successo che le consente di raggiungere momentaneamente il decimo posto della classifica, in attesa del completamento della giornata. La franchigia biancoazzurra, invece, resta con ancora cinque punti all’attivo e all’ultimo posto in campionato. Il Frosinone, inoltre, perde due punti preziosi nello scontro diretto contro i granata, che gli avrebbero consentito di sorpassare questi ultimi e l’Empoli, restando per almeno 24 ore al comando della cadetteria.

Di seguito risultati e classifica aggiornati.

Virtus Entella-Pordenone 0-1

Frosinone-Salernitana 0-0

CLASSIFICA

Empoli 25 pt.

Salernitana 25 pt.

Frosinone 24 pt.

Spal 22 pt.

Lecce 21 pt.

Venezia 21 pt.

Cittadella 20 pt.

Monza 20 pt.

Chievo 18 pt.

Pordenone 17 pt.

Reggiana 14 pt.

Brescia 14 pt.

Pisa 14 pt.

Vicenza 12 pt.

Cosenza 12 pt.

Reggina 10 pt.

Cremonese 9 pt.

Pescara 8 pt.

Ascoli 6 pt.

Virtus Entella 5 pt.