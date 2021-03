Serie B, Entella-Cremonese 0-2: tutto facile per i lombardi, biancoazzurri ancora ultimi. La classifica aggiornata

Termina con il punteggio di 0-2 la sfida tra Virtus Entella e Cremonese.

La formazione guidata da Fabio Pecchia ottiene un’importante vittoria che le consente di allontanarsi quasi in maniera definitiva dalla zona retrocessione. Le reti di Gaetano e Castagnetti consegnano i tre punti alla franchigia lombarda, dopo una prima frazione di gioco sviluppatasi all’insegna dell’equilibrio. Ennesimo insuccesso, invece, per la compagine ligure, che ha mancato la possibilità di sorpassare il Pescara e abbandonare l’ultimo posto della classifica. Situazione estremamente negativa che potrebbe andare ad influire non poco sul finale di stagione dei biancoazzurri.

