Serie B, emergenza Coronavirus: cambia l’orario di Cosenza-Lecce, si gioca alle ore 16:00

Cosenza-Lecce posticipata alle ore 16.00.

Nella giornata di ieri, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari, il club pugliese che aveva comunicato la positività al Covid-19 di un calciatore e di un componente dello staff, ha chiesto e ottenuto lo slittamento del fischio di inizio del match inizialmente previsto alle 15.00. Tuttavia, in mattinata il Lecce ha comunicato tramite il proprio sito di riferimento di aver già sottoposto a sottoporre l’intero gruppo ad un ulteriore ciclo di tampone, le cui risultanze hanno dato esito negativo.

Di seguito, la nota in questione.

“In nottata, nel ritiro di Rende, il gruppo squadra si è sottoposto a test molecolare. Vista la difficoltà a reperire tamponi in Calabria, lo staff sanitario dell’U.S. Lecce in collaborazione con l’Asl di Lecce, ha provveduto a sottoporre l’intero gruppo ad un ulteriore ciclo, le cui risultanze hanno dato esito negativo. I risultati relativi ai due tesserati (calciatore e componente staff) positivi agli esami effettuati venerdì scorso, sono in corso di approfondimento. L’U.S. Lecce ha chiesto, inoltre, alla Lega B lo slittamento dell’inizio della gara Cosenza – Lecce per le ore 16.00”, si legge.