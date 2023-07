Serie B, Cutolo: “Perugia e Benevento sorprese negative. Insigne al Palermo…”

Una lunga e prolifica carriera in Serie B per Aniello Cutolo , ex attaccante napoletano adesso direttore sportivo dell' Arezzo . Un passato importante con le maglie di Benevento, Perugia, Crotone e Pescara tra le altre, specialista in salvezze e autore di diversi gol da distanza balistica. Cutolo è intervenuto ai microfoni di PianetaSerieB, soffermandosi su diverse tematiche riguardanti la prossima stagione cadetta, con chiosa anche sul Palermo . Ecco le sue dichiarazioni:

"Entrambe, sia Benevento che Perugia, sono state delle sorprese negativamente parlando. Nessuno si aspettava un epilogo del genere, dati i playoff precedentemente affrontati. Nessuno può sapere cosa sia successo all’interno dell’ambiente, ma nel calcio basta qualche difficoltà per farti affondare. La serie B, poi, è sempre stata imprevedibile. Slittamento? Ormai da qualche anno c’è questa prassi: ricorsi, slittamenti di campionati, è la nuova normalità. Bisogna dare una svolta, stroncare i problemi sul nascere. Il calcio italiano ha bisogno di chiarezza. Reggina? Reggio Calabria è una piazza che vive di calcio, ho dei bellissimi ricordi di quando ci sono stato come avversario. Tra l’altro ci sono stato anche molto vicino varie volte, ma non si è mai concretizzato nulla. Spero per il meglio. Insigne al Palermo? E’ un mago delle promozioni. Penso che il Palermo si sia assicurato un giocatore importante per la categoria".