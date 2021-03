Serie B, Cosenza-Vicenza: Carretta e Gliozzi sfidano Lanzafame e Giacomelli. Le formazioni ufficiali

Il match tra Cosenza e Vicenza infiamma il ventinovesimo turno di Serie B.

Serie B, Venezia-Lecce: Zanetti lancia Forte, Corini con il duo Pettinari-Coda. Le formazioni ufficiali

Questa giornata del campionato cadetto potrebbe dare importanti indicazioni su quello che sarà il prosieguo della stagione sportiva in corso. Tante squadre in lotta per ottenere la promozione diretta in Serie A, altrettante per non retrocedere nel difficoltoso oblio della Lega Pro. Tra queste ultime anche Cosenza e Vicenza, che si stanno – seppur a fatica – allontanando dalla zona calda della classifica e che cercano punti importanti per ottenere il più presto possibile la salvezza.

Serie B, al via la 29a giornata: alle 17.00 il clou è Venezia-Lecce, il programma completo dei match

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Antzoulas, Ingrosso, Legittimo; Gerbo, Sciaudone, Kone, Vera; Bahlouli; Carretta, Gliozzi.

VICENZA (4-3-3): Grandi; Cappelletti, Padella, Valentini, Barlocco; Zonta, Pontisso, Cinelli; Vandeputte, Lanzafame, Giacomelli.