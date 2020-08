Serie B, cambiano le date dai playout: si attende l’udienza relativa al ricorso del Trapani

Slittano i playout di Serie B.

Il Trapani ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito ai due punti di penalizzazione comminatigli a causa del ritardo nei pagamenti a tesserati e dipendenti. L’udienza è stata fissata il 6 agosto. È per questa ragione che la gara d’andata dei playout, inizialmente fissata al 7 agosto, slitterà al 10 agosto. Resta, invece, invariata la data della gara di ritorno, in programma il 14 agosto. Nel caso in cui il ricorso dovesse essere accolto, i granata supererebbero in classifica il Pescara (attualmente a +1), prendendo il loro posto nello spareggio contro il Perugia. I Delfini, invece, sarebbero direttamente condannati alla retrocessione in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega B.

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, preso atto del ricorso presentato dalla società Trapani Calcio S.r.l. al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 88/2019-2020 del 7 luglio 2020 (con motivazioni pubblicate il 13 luglio 2020); atteso che la Prima Sezione del Collegio di Garanzia presso il CONI ha fissato l’udienza di discussione relativa al ricorso di cui sopra per il 6 agosto 2020; considerata la necessità di riprogrammare le date delle gare di playout, nel rispetto e a salvaguardia della regolarità del Campionato e delle esigenze organizzative di tutti i Club coinvolti; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB; a parziale modifica dei CC.UU. LNPB n. 130 del 12 giugno 2020, n. 148 del 31 luglio 2020 e n. 152 del 1° agosto 2020;

Dispone che il programma delle gare di playout del Campionato Serie BKT 2019/2020 sia ridefinito come segue:

PLAYOUT PER LA PERMANENZA NEL CAMPIONATO SERIE B

Lunedì 10 agosto 2020 – ore 21.00 (17ª – 16ª)

Venerdì 14 agosto 2020 – ore 21.00 (16ª – 17ª)”.

